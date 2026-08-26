В Раменском стартовал турнир по художественной гимнастике «Успех»

В большом зале спорткомплекса «Борисоглебский» в городе Раменское стартовал областной турнир по художественной гимнастике «Успех». Более 350 юных спортсменок из городов Подмосковья собрались, чтобы продемонстрировать свои достижения.

Соревнования традиционно открывают новый учебный сезон и объединяют гимнасток разных уровней подготовки — от начинающих в возрасте шести лет до действующих мастеров спорта. Участницы показывают индивидуальные и групповые упражнения с обручами, лентами, мячами и булавами.

Особенную гордость представляет команда из Жуковского, чьи участницы недавно стали мастерами спорта и выступили в финале Спартакиады в Екатеринбурге, заняв четвертое место. Главный судья соревнований Татьяна Головина рассказала, что в этом году в турнире участвует чемпионка мира Арина Лавринова, которая выступала в Германии в составе команды Санкт-Петербурга и принесла в копилку золотую медаль.

По словам судьи, результаты турнира идут в зачет Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК), что позволяет присваивать спортивные разряды. «Если ты удачно выступила на „Успехе“, то весь спортивный год пройдет на высоте», — отметила Татьяна Головина.

Выступления гимнасток в разных категориях будут проходить три дня. Соревнования проводят под эгидой спорткомитета региона и Федерации художественной гимнастики Московской области.