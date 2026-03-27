В Раменском прошли соревнования по народному жиму

В молодежно-подростковом клубе «Атлет» города Раменское состоялись соревнования по народному жиму. Спортсмены в возрасте от 14 до 35 лет соревновались за звание самых выносливых. Участникам нужно было выполнить максимальное количество повторений со штангой, вес которой равнялся весу их собственного тела. Для участников младше 18 лет условия были немного проще — им нужно было работать со штангой, вес которой составлял 50% от их собственного веса.

Более 50 спортсменов в нескольких весовых категориях приняли участие в состязаниях. Многие из них тренируются в клубе каждый день, оттачивая свою силовую выносливость. Занятия в «Атлете» проводятся бесплатно, что позволяет молодежи Раменского муниципального округа заниматься спортом без финансовых ограничений.

По итогам напряженной борьбы победителями стали Власенко Олег, Коваленко Никита, Клещатников Владимир, Николаев Иван, Дрожжин Максим, Крафт Даниил и Корытный Иван. Они доказали, что победа — это не только физическая сила, но и воля к успеху.

Клуб «Атлет» является частью Раменского молодежного центра. Здесь не только занимаются спортом, но и воспитывают характер, прививают любовь к здоровому образу жизни и учат отказываться от вредных привычек. Тренеры клуба убеждены, что настоящая сила начинается с силы духа.

Команда клуба планирует развивать инициативу и проводить следующие состязания на открытом воздухе — в воркаут-зонах и на спортивных площадках.