В Раменском пройдут соревнования по управлению автогрейдером

В отделении Раменского дорожно-строительного техникума в селе Игумново проходит региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы». Шесть студентов из учебных заведений Раменского и Подольска участвуют в соревнованиях по управлению автогрейдером.

Главный эксперт Мария Белоусова рассказала, что конкурсантам предстоит выполнить задания по пяти модулям. Студенты проведут техническое обслуживание машины, проверят ее готовность к работе. В ходе ремонтного модуля участники разберут мотор. Затем на открытой площадке они будут выполнять планировку и профилирование, а также скоростное маневрирование.

По итогам соревнований экспертное жюри выберет лучшего участника. Победитель представит свое мастерство на следующем этапе чемпионата.