В Раменском пройдут соревнования по фитнес-аэробике

В городе Раменское на улице Махова, дом 18/1, в спортивном комплексе «Борисоглебский» пройдут масштабные соревнования по фитнес-аэробике. Более тысячи участников из восьми регионов России соберутся, чтобы показать свое мастерство в хип-хопе и других фитнес-дисциплинах.

В чемпионате Центрального федерального округа примут участие взрослые спортсмены от 16 лет, а в первенстве — мальчики и девочки от 7 лет, а также юниоры и юниорки.

Как отметила главный судья Наталья Назаркина, все спортсмены имеют достаточно высокую квалификацию и прошли отбор в своих регионах. Эти состязания станут контрольными стартами перед Чемпионатом и Первенством России по фитнес-аэробике.

Соревнования будут проходить в течение двух дней. Организаторами выступают Федерация фитнес-аэробики России и Министерство спорта Московской области при поддержке администрации Раменского округа.