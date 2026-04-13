В Раменском проходит финал первенства России по водному поло

В городе Раменское на улице Свободы в плавательном бассейне «Сатурн» началось финальное состязание первенства России по водному поло среди юношей 16–17 лет. Шесть команд из разных регионов страны борются за победу в этом турнире.

Около ста ватерполистов, имеющих юношеские разряды, принимают участие в соревнованиях. Они демонстрируют свои навыки и опыт в играх с мячом на воде.

По словам судьи соревнований Ильи Голикова, финальные игры состоятся 18 апреля. Победители и призеры будут награждены медалями, а лучшие игроки получат возможность участвовать в следующих чемпионатах по водному поло.