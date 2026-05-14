В Раменском продолжают реконструкцию исторических лесопарков

В Раменском активно продолжается реконструкция исторических лесопарков «Восьмидорожье» и «Зверинец». Эти уникальные территории, которые являются частью усадьбы XVIII века, преображаются, сохраняя при этом свой первоначальный облик.

Заместитель директора Раменского парка Владимир Борисов рассказал о том, что уже сделано: проложены новые дорожки, установлены деревянные борты, ведется работа по созданию оснований для детских и спортивных площадок. В планах — установка опор освещения, малых архитектурных форм и создание специальной площадки для выгула собак.

Особое внимание уделяется сохранению природного колорита. Освещение будет направлено только на дорожки, чтобы не нарушать ночной покой лесных обитателей и флоры. Также на данном этапе производится распил поваленных деревьев.

В рамках проекта планируется создание более 9 километров песчано-гравийных дорожек, оборудование спортивных и детских площадок, организация зон для пикников, установка систем видеонаблюдения и освещения, возведение трех новых мостов.

«Зверинец» — это бывшая охотничья территория, а «Восьмидорожье» представляет собой уникальную систему из восьми просек, которые соединяли части княжеских владений. Завершение полного комплекса работ запланировано на четвертый квартал 2026 года.