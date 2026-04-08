В Раменском приступили к заливке фундамента Софьинской школы

В Раменском стартовали работы по заливке первого бетона в основание нового школьного корпуса. Фундамент будущего здания будет возводиться поэтапно, с заливкой каждого этапа монолитом.

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский сообщил, что на площадке трудятся 30 рабочих и задействовано 3 единицы техники. Новый корпус планируется открыть в 2028 году в рамках региональной программы.

Корпус рассчитан на 200 учеников. В здании будут учебные классы и мастерские, помещения для кружков, спортивный зал, информационно-библиотечный центр и административные кабинеты. Пространство адаптируют для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. С существующим зданием школы новый корпус соединит теплый переход.

На прилегающей территории обустроят спортивное ядро, зоны отдыха и площадки для проведения общешкольных мероприятий.