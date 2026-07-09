В Раменском перинатальном центре прошло занятие для родителей

В Раменском перинатальном центре состоялось занятие Школы матерей, где обсуждались ключевые этапы физического развития ребенка в первый год жизни. Детский двигательный терапевт Александра Сичинская поделилась советами о том, как создать условия для гармоничного роста малыша.

Специалист подчеркнула важность понимания будущими мамами стадий развития ребенка после рождения. Это помогает вовремя предлагать грудничку подходящую стимуляцию. Врач показала основные поддержки: как правильно поднимать, укладывать, носить малыша, как его держать при смене подгузника и переодевании. Также были даны рекомендации по выбору коврика и игрушек для развития зрения и мышц ребенка с самого рождения.

Подобные занятия регулярно проводятся для подготовки будущих мам и пап к рождению малыша и уходу за ним. Лекции проводят бесплатно различные специалисты: врачи, психолог, массажист, социальный работник.

За первое полугодие в Раменском перинатальном центре появились на свет 1499 детей: 796 мальчиков и 703 девочки.