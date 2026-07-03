В Раменском парке открыли набережную Борисоглебского озера после благоустройства

В Раменском парке завершилось масштабное благоустройство набережной Борисоглебского озера, и она открылась для посетителей.

На территории появились новые локации: смотровые площадки с видом на водоем, ротонды, беседки, места для принятия солнечных ванн и амфитеатр. Для пеших прогулок вдоль озера вымостили дорожки. На территории установили уличное освещение и видеонаблюдение, а также лавочки, урны и санитарные комнаты.

«Мы с нетерпением ждали открытия набережной. Рады, что все сделали досрочно. Очень красивые виды, приятно гулять и есть где отдохнуть от жары», — поделилась впечатлениями жительница города Катерина.

Совсем скоро на береговой территории будут работать фудкорты и летние кафе. Павильоны уже установили, и теперь здесь готовятся к открытию культурно-гастрономического пространства.