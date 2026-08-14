Выставку скульптора Владимира Кирьянова открыли в Раменском

В Раменском историко-художественном музее начала работу выставка «Диалог с материалом», где представлены работы скульптора Владимира Кирьянова. На экспозиции в основном произведения из дерева, однако есть и каменные скульптуры.

Владимир Кирьянов — член Союза художников РФ, объединения московских скульпторов и Международной федерации художников. Профессиональное образование он получил в Московском высшем художественно-промышленном училище (бывшее Строгановское). Работает в области станковой, монументальной и декоративной пластики.

Особое внимание на выставке уделено анималистическим образам. По словам заведующей экспозиционно-выставочным отделом музея Татьяны Щербаковой, любой материал в руках скульптора оживает. «Чувствуется, как из материала рождается скульптура», — подчеркнула она.

Одной из знаковых работ мастера стал памятник «Раменским соединениям воинов-десантников — участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Его установили в 1990 году на улице Десантной в Раменском. Владимир Кирьянов отмечает, что создание памятника стало для него и его коллеги интересным опытом взаимодействия с материалом.