В Раменском открылась первая секция кануполо в Подмосковье

В городе Раменское начала работу первая официальная секция кануполо в регионе. Спортивная школа «Авангард» принимает всех желающих попробовать силы в этом динамичном виде спорта. Кануполо — это командная игра в мяч на каяках, которая проходит на специально оборудованной площадке.

«Мы ждали этого события много лет, — делится тренер спортшколы «Авангард» Иван Михайлов. — Готовимся показать хорошие результаты!»

Сейчас в начальной группе занимаются 12 ребят от 9 до 17 лет. Тренер планирует открыть еще одну группу через 1–2 года, чтобы подросшие спортсмены с хорошей подготовкой могли продолжить развитие в кануполо.

Занятия проходят по понедельникам и четвергам в спортшколе «Пионер», а по субботам команда тренируется в бассейне «Сатурн». С наступлением тепла тренировки переместятся на озеро Пионер.

Успехи раменских спортсменов уже заметны на федеральном уровне. Сборная победила во всероссийских соревнованиях в 2025 году, а старшая команда выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Ранее спортсмены стали призерами первенства России в возрастной категории до 17 лет.

Администрация Раменского муниципального округа помогает развивать кануполо. Впереди у раменских кануполистов насыщенная соревновательная программа, включая этап Кубка России и всероссийские соревнования в бассейне «Сатурн».