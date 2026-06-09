В Раменском округе завершается капитальный ремонт Никитской школы

В деревне Морозово Раменского городского округа подходит к концу капитальный ремонт Никитской школы. Строители занимаются финальными работами: благоустройством территории, монтажом эвакуационных выходов и созданием нового спортивного ядра.

Внутри здания продолжаются отделочные работы и покраска помещений. Уже завершен монтаж водопровода и канализации. Технологическое присоединение к электросетям «Россетей» также находится на завершающей стадии — специалисты готовят проектную документацию для ввода объекта в эксплуатацию.

Для обеспечения безопасности закупают современные средства пожаротушения. Перед центральным входом планируют установить новый флагшток, чтобы 1 сентября ученики смогли встретить торжественную линейку под государственным флагом Российской Федерации.

Директор Никитской школы Владимир Проскурин отметил, что обновленное здание уже радует яркими красками, а к началу учебного года его внешний вид и внутреннее убранство полностью преобразятся.

Капитальный ремонт проводят по государственной программе Московской области в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Открытие школы запланировано на 1 сентября 2026 года.