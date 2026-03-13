В Раменском округе скоро появится новый подземный переход

В Раменском городском округе близится к завершению строительство подземного перехода через железную дорогу. Объект соединит Южный проспект и улицу Интернациональную, обеспечив жителям безопасный путь через железнодорожные пути МЦД-3.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что основные строительные работы на объекте уже завершены. «Сейчас строители приступили к устройству потолков и устройству внутреннего освещения», — отметил он. Ежедневно на строительной площадке задействовано более 60 рабочих и 8 единиц техники.

Несмотря на то что по контракту завершить работы планируется в третьем квартале 2026 года, открыть рабочее движение по переходу предполагается уже во втором квартале.

Переход будет оборудован с учетом доступа маломобильных граждан, а возле него обустроят пешеходную зону. Его строительство ведется в рамках проекта по строительству путепровода в районе платформы Быково и связано с развитием МЦД-3.

