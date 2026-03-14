В Раменском округе разрабатывают экологичные методы защиты растений

В Раменском муниципальном округе специалисты ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» проводят уникальные научные исследования. Они занимаются разработкой биологических методов защиты для сельского хозяйства.

Младший научный сотрудник отдела Биометода Артем Журавлев рассказал о работе с энтомофагами — полезными хищниками и паразитами насекомых, которых человек использует для борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства.

В лаборатории собрана специальная коллекция, включающая как крупных хищных насекомых, так и самих энтомофагов: клопов, клещей, паразитоидов. Эти «союзники» сельского хозяйства проходят курс подготовки: их кормят специальными видами насекомых и вырабатывают у них новые гастрономические предпочтения, чтобы энтомофаги стали поедать конкретных вредителей.

Ученые детально изучают жизненные циклы и механизмы воспроизводства энтомофагов, чтобы адаптировать их к борьбе с разными вредителями, в том числе карантинными. Например, уже проведены исследования против картофельной коровки с использованием клопа-пикромеруса.

«Содержание энтомофагов чем-то напоминает уход за домашними питомцами, — отмечает Артем Журавлев. — Нужно следить за условиями, питанием, развитием».

Исследователи готовят насекомых к «боевому» применению: проверяют их готовность защищать растения и планируют выпускать в разных условиях. Биологический метод защиты открывает новые перспективы для экологичного сельского хозяйства: он снижает зависимость от пестицидов и помогает поддерживать природный баланс.