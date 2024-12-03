Еще одному сироте вручили жилищный сертификат в Раменском

В Раменском округе продолжается выдача жилищных сертификатов детям, оставшимся без попечения родителей. Вручение очередного сертификата состоялось на днях.

Глава Раменского городского округа Эдуард Малышев передал жилищный сертификат студентке колледжа Гжельского государственного университета Марии Козловой. Она учится по специальности «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий». В ноябре Мария отпраздновала свое 18-летие, и, получив сертификат, сделала шаг к самостоятельной жизни.

Глава округа поздравил девушку с наступлением совершеннолетия и выразил уверенность, что собственное жилье станет для нее надежным фундаментом для будущего. Вместе с опекуном Мария уже выбрала квартиру, и, по словам Эдуарда Малышева, вскоре она сможет отметить новоселье.

Это уже двадцатый сертификат, выданный в этом году на территории округа детям, оставшимся без попечения родителей. Программа «Жилище» продолжает помогать молодым людям начать взрослую жизнь с надежной поддержкой.

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