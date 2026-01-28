В Раменском округе начали уборку снега с железнодорожных платформ

С первых минут движения электропоездов специалисты подрядной организации приступили к уборке снега с железнодорожных платформ Раменского округа. Из-за неблагоприятных погодных условий работу продолжили и в дневное время.

«Сейчас мы чистим от наледи и снега платформу „Ипподром“ МЦД-3. В первую очередь открываем края для прохода пассажиров», — пояснил представитель ООО «ТОП-СЕРВИС» Алексей Макеев.

Подрядчик уточнил, что работы идут одновременно и на других платформах и станциях МЦД-3. Главной организацией, которая занимается обслуживанием этих объектов железной дороги, является АО «Центральная ППК».