В Раменском округе начал работу мобильный медицинский комплекс

На территории Быковской поликлиники в Раменском округе начал функционировать мобильный медицинский комплекс. С 27 по 29 мая пациенты лечебного учреждения смогут пройти флюорографию.

Участковый терапевт Любовь Кашина отметила, что данное исследование крайне важно для выявления заболеваний легких. «Очень удобно для пациентов, особенно для маломобильных, пожилых людей и работающих граждан», — подчеркнула врач.

Записаться на флюорографию можно через участкового терапевта. Прием пациентов в мобильном медицинском комплексе проходит в первой половине дня.