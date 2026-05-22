В Раменском округе капитально ремонтируют исторические здания

Фото: Вид на общежития для фабричных рабочих / Из архивов Раменского историко-художественного музея

В историческом центре города Раменское развернулись масштабные работы по ремонту зданий на улице Воровского. Эти дома были построены во времена расцвета Раменской бумагопрядильной мануфактуры и служили общежитиями для рабочих.

Экскурсовод Виктория Александрова отмечает уникальность этого района: «На улицах Воровского и Солнцева расположен настоящий архитектурный ансамбль. Все здания — фабрика, общежития, школа №4, больничный городок — выполнены в едином стиле, что делает этот квартал особенно ценным с исторической точки зрения».

Дом №8 по улице Воровского, бывший жилой корпус для рабочих фабрики, впервые претерпевает капитальный ремонт кровли. Уже выполнены ключевые этапы работ: монтаж стропильной системы, установка обрешетки, укладка гидроветрозащитной мембраны. В ближайших планах — монтаж кровельного покрытия, утепление чердачных помещений и замена системы наружного водостока.

Аналогичные работы ведутся в соседнем доме №9, построенном в 1940 году. По словам руководителя проекта Фонда капитального ремонта Александра Кикинадзе, строительная готовность обоих объектов достигла 60%, а завершение работ запланировано до 30 июня 2026 года.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проинспектировал ход работ и убедился в их соответствии плану. Ремонт проводится в рамках региональной краткосрочной программы капитального ремонта, заказчиком работ является Фонд капитального ремонта, подведомственный Министерству жилищно-коммунального хозяйства.