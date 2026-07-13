В Раменском округе благоустраивают дворы

В залинейной части города Раменское продолжаются работы по благоустройству дворов. Сейчас специалисты подрядной организации занимаются обновлением площадки и расширением парковки у дома № 35б на улице Красный Октябрь.

Представитель подрядчика Муслим Акимов сообщил, что в данный момент идет фрезеровка старого асфальта. «Сегодня мы фрезеруем старый асфальт, снимаем это покрытие. А завтра уже приступим к укладке нового», — прокомментировал он.

На данный момент уже залили подпорные стены и установили дорожные бордюры. Завершить асфальтирование площадок планируют к концу завтрашнего дня. Площадь обновленного покрытия составит более тысячи квадратных метров.

Кроме того, по программе комплексного благоустройства на этой территории обустроят газон, установят новые скамейки и урны. Двор жилого дома № 35б включили в план работ по многочисленным обращениям жителей в администрацию Раменского округа.