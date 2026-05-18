В Раменском музее готовят новый медиапроект про бронепоезд «Москвич»

В музее города Раменское Московской области началась подготовка нового медиапроекта. Он будет посвящен событиям Великой Отечественной войны и расскажет о легендарном бронепоезде «Москвич».

По архивным данным, бронепоезд собрали в Подмосковье в 1942 году. Его оснастили крупнокалиберным зенитным пулеметом, танковой пушкой и бронеплощадкой, а затем отправили на фронт.

Над проектом работает историк и журналист Михаил Чечелев, сотрудник Раменского музея. За основу он взял макет бронепоезда «Москвич», который является экспонатом в выставочном зале «На страже границ Отечества». С помощью специальных компьютерных программ и нейросети автор воссоздает историю военных лет.

«Сейчас я занимаюсь отрисовкой деталей самого бронепоезда и площадок ПВО, чтобы собрать этот железнодорожный состав. А в дальнейшем уже перемещать его в различные локации», — рассказал Михаил Чечелев.

Планируется, что сначала проект будет представлен в виде серии видеороликов, а затем на их основе создадут полноценный фильм. Также планируется разработать приложение для мобильных устройств и персональных компьютеров, где пользователи смогут в виртуальной реальности попробовать управлять бронепоездом и ощутить себя частью истории.

Завершить работу над проектом планируют в этом году. Презентация нового медиапродукта готовится осенью в музее.