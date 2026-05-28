В Раменском муниципальном округе пресекли нецелевое использование земли

Соблюдение целевого назначения земельных участков имеет важное значение для устойчивого развития территорий и обеспечения экологической безопасности. Нарушение установленных правил использования земли наносит ущерб муниципальному бюджету и окружающей среде.

В Раменском муниципальном округе муниципальные инспекторы в ходе мониторинга обнаружили, что крупный участок площадью 6,2 гектара используется не по назначению. Территория, которая должна была служить полигоном для твердых бытовых отходов, была занята под хранение морских грузовых контейнеров.

Инспекторы направили владельцу официальное предостережение с требованием прекратить незаконную деятельность. Благодаря оперативным мерам земля была освобождена от контейнеров, и ее целевое назначение было восстановлено.

Этот случай — один из многих в Московской области, где ведется активная кампания по выявлению и ликвидации незаконных площадок для хранения контейнеров морского типа. Из 324 проверенных объектов нарушения были выявлены на 136 участках. Положительные результаты достигнуты в 26 городских округах. На 82 площадках контейнеры были убраны или переоборудованы, а на 23 участках собственники привели вид разрешенного использования земли в соответствие с фактически осуществляемой деятельностью.

Такие меры помогают не только устранить нарушения земельного законодательства, но и создать прозрачные правовые условия для ведения бизнеса.