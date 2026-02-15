В Раменском колледже впервые пройдут соревнования по промышленному альпинизму

В Раменском колледже на улице Интернациональной, дом 20, проходят соревнования по промышленному альпинизму в рамках регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы». Новая компетенция впервые представлена на соревнованиях в Московской области.

Участвуют студенты Раменского колледжа и Дмитровского техникума, обучающиеся по направлению пожарно-спасательной деятельности. Новая компетенция отличается от спасательного профиля тем, что здесь будущие специалисты выполняют производственные задачи на высоте.

Главный эксперт Сергей Маркин пояснил, что конкурсанты должны показать умения в трех профессиональных модулях. Первый — навыки работы с канатным доступом: подъем, прохождение по высоте и спуск. Во втором блоке участники демонстрируют мастерство вязания узлов, необходимых при выполнении высотных работ. В третьем модуле студенты проводят эвакуацию с высоты пострадавшего работника и оказывают ему первую помощь.

Экспертное жюри выберет лучшего участника из шести претендентов в этой компетенции.