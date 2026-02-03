В Раменском колледже стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы

2 февраля в Раменском колледже состоялось открытие регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Участие в мероприятии приняли лучшие представители системы профессионального образования Московской области и делегация из Республики Беларусь, как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В рамках соревнований участники продемонстрируют свои навыки в актуальных компетенциях, таких как мехатроника, полимеханика и автоматизация, прототипирование и обслуживание мобильных робототехнических систем, спасательные операции на акватории, системы умного дома и электроника. Основные испытания продлятся три дня — в это время конкурсанты будут выполнять практические задания и бороться за звание лучших в своих областях.

Первый день чемпионата был посвящен знакомству с регламентом и правилами мероприятия, а также подготовке рабочих мест. Эксперты провели инструктаж, разъяснив критерии оценки и ответив на вопросы участников.

Итоги регионального этапа чемпионата «Профессионалы» – 2026 в Московской области будут подведены на церемонии закрытия 20 февраля.

Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».