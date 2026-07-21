В Раменском колледже идет набор на новую образовательную программу

В Раменском колледже стартовал набор на новую образовательную программу «Специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Студенты, поступившие на эту программу, смогут получить диплом с квалификацией «Специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем», а также освоить две рабочие профессии: «Оператор электронно-вычислительных машин (ЭВМ)» и «Кабельщик-спайщик». По этим профессиям будут выданы свидетельства государственного образца.

Срок обучения на базе девяти классов составляет два года и десять месяцев. За это время студенты получат полное среднее образование и востребованную профессию. Вступительные испытания для данной специальности не проводятся — зачисление осуществляется по результатам конкурса аттестатов. Форма обучения — очная.

Подать документы можно лично в приемную комиссию Раменского колледжа или онлайн через Госуслуги. Прием документов открыт до 15 августа 2026 года. При наличии свободных мест прием будет продлен до 25 ноября 2026 года. Оригинал аттестата необходимо представить в приемную комиссию до 15 августа 2026 года, до 16:00.

Контактная информация: Адрес: г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 27 Телефон: +7 (496) 461-24-94 Email: mo_ramkoll@mosreg.ru Сайт: http://rkmo.ru (раздел «Абитуриенту»)

График работы приемной комиссии: Пн-Пт: с 9:00 до 16:00 Сб-Вс: выходной (исключение: суббота 15 августа 2026 года — с 9:00 до 16:00).