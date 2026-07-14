В Раменском историко-художественном музее открылась выставка «Цеха № 1»

В Раменском историко-художественном музее начала работу выставка творческого коллектива «Цех № 1». Выставка призвана сохранить и продвинуть традиции российской художественной керамики, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На экспозиции можно увидеть керамические изделия и интерьерные работы художников. Их творчество раскрывает разнообразные темы: от юмористических до философских. Авторы используют выразительные и декоративные возможности керамики.

Творческая группа зародилась на Гжельском экспериментальном керамическом заводе в селе Речицы. Позже она стала самостоятельным проектом. Участники коллектива «Цех № 1» представляют свои работы на российских и международных площадках. В 2014 году их изделия были выставлены в Дели.

Выставка будет открыта для посещения до 27 сентября. Адрес музея: Московская область, город Раменское, улица Воровского, дом 7.