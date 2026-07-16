В Раменском историко-художественном музее начала работу выставка «Цех № 1»

В зале Раменского историко-художественного музея появились красочные панно, изящные вазы, необычные светильники и экстравагантные скульптуры. Здесь начала работу уникальная выставка экспериментального керамического объединения «Цех № 1».

Экспозиция впервые представляет работы мастеров в таком формате. Объединение «Цех № 1» объединяет авторов, преимущественно связанных с гжельским краем. Именно там, в селе Речицы, было открыто первое производство, где долгие годы работали мастера. Сейчас этот творческий союз позиционирует себя как площадка для художественных экспериментов с глиной.

Экскурсовод Раменского музея Светлана Кусова рассказала, что каждый из представленных художников отличается собственным авторским видением. Экспозиция включает широкий спектр предметов: от монументальных панно и скульптур до миниатюрных произведений. Посетители увидят как совсем свежие работы, так и предметы, которые пополнили коллекцию музея ранее.

Торжественное открытие выставки состоится в ближайшее время. На эту встречу пригласят самих авторов, которые поделятся с гостями тонкостями изготовления своих оригинальных предметов.

Посетить выставку «Цех № 1» можно в часы работы Раменского историко-художественного музея. Экспозиция продлится до 27 сентября.