В Раменском городском парке заметили лося

Сегодня в городе Раменское произошло необычное событие — в Борисоглебском озере был замечен лось. Очевидцы были поражены, увидев крупное дикое животное в самом оживленном месте города.

Экстренные службы оперативно отреагировали на ситуацию. На место прибыли «РамСпас» и представители Управления Государственного охотничьего надзора Комитета лесного хозяйства Московской области.

По словам исполняющего обязанности заместителя начальника Раменской службы спасения Сергея Оськина, животное сильно истощено и устало, но остается опасным, поскольку является диким.

Очевидцы усложняли ситуацию, пытаясь приблизиться к лосю с берега и подплыть к нему на лодке, чтобы сделать фото. Однако такие действия пугали животное, и оно металось от берега к берегу.

Спасатели призывают горожан не подходить близко к диким животным и немедленно звонить в службу 112 при их обнаружении. Специалисты знают, как правильно поступить в такой ситуации.

Параллельно со спасением лося сотрудники «РамСпас» оказали помощь маленькой жительнице города, которая получила травму колена, катаясь на самокате. Профессионалы быстро обработали рану и постарались успокоить девочку.

Операция по спасению лося продолжается. На данный момент он переместился ближе к лесопарку «Зверинец». Специалисты делают все возможное, чтобы помочь животному вернуться в естественную среду обитания, обеспечивая безопасность как самого лося, так и горожан.