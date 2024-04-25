Аварийное здание бывшего пансионата снесли в Раменском | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 13:42 Аварийное здание бывшего пансионата снесли в Раменском Мособлархитектура

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Ветхое здание бывшего пансионата снесли в дачном поселке Родники Раменского округа. Кирпичная постройка долгое время не использовалась и стала разрушаться.

Мособлархитектура совместно с органами местного самоуправления продолжает активную работу по выявлению и устранению аварийных зданий, недостроев и самостроев.

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Недавно демонтировали еще один объект — дом №11а на улице Седовцев в поселке Родники. Кирпичное здание бывшего пансионата общей площадью более 10 тысяч „квадратов“ долгое время не использовалось. Элементы конструкции находились в аварийном состоянии, что создавало угрозу разрушения.

Мособлархитектура

Силами собственника провели демонтаж аварийной постройки. Сейчас строительный мусор сортируют и готовят к утилизации.

В Раменском округе 414 объектов незавершенного строительства. Снесли, достроили и привели в порядок 261 из них. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

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