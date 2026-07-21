В Раменском досрочно открылся бассейн при Дворце спорта «Борисоглебский»

Городской бассейн при Дворце спорта «Борисоглебский» в Раменском возобновил работу после генеральной профилактики. Открытие состоялось раньше запланированного срока.

Заведующая физкультурно-оздоровительным комплексом Оксана Чаплыгина рассказала, что решение об досрочном открытии было принято из-за многочисленных просьб горожан. «Люди активно интересовались, когда мы откроемся, звонили и приходили. Мы увидели, что успеваем завершить все работы раньше», — поделилась она.

За 20 дней специалисты успели провести полный комплекс работ: тщательно очистили чашу бассейна, заменили воду, провели легкий косметический ремонт в раздевалках.

Чтобы посетить бассейн, нужно приобрести билет через сайт или в кассе. Детям до 12 лет потребуется справка на энтеробиоз.

Бассейн пользуется большой популярностью — ежемесячно здесь занимаются около 2500 человек, не считая участников секций. Также в комплексе открыли новый зал ОФП.