В Раменском благоустраивают территорию «Котлован» рядом с парком Усадьбы «Раменское

В городе Раменское продолжается преобразование территории «Котлован», которая находится рядом с парком Усадьбы «Раменское». Здесь планируют создать современное общественное пространство для проведения городских мероприятий, прогулок и отдыха. Уже выполнено более 23% работ.

Сейчас строители занимаются отсыпкой территории песком с послойным уплотнением, устанавливают садовый борт в хозяйственной зоне и обустраивают будущие площадки. Параллельно идет подготовка к следующему этапу благоустройства.

На объекте появится фестивальная площадка с современной сценой и зрительской зоной на пять тысяч человек. Также будут построены два отапливаемых павильона площадью по 150 квадратных метров каждый. В них можно будет проводить занятия, мастер-классы и другие мероприятия в любое время года. Проектом предусмотрены дорожно-тропиночная сеть, парковка и система видеонаблюдения.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». По контракту благоустройство должно быть завершено до конца 2026 года, но подрядчик рассчитывает закончить основные работы к сентябрю. После открытия новая площадка станет одной из крупнейших городских локаций для проведения массовых мероприятий.