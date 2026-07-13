В Раменском бизнес подарил спорткомплексу более 60 кустов роз

Все началось с плановой замены сортов в теплицах. Главный агроном «Линии Розы» (тепличный комплекс «Подосинки») Валерия Турбоевская отказалась выбрасывать крепкие и здоровые кусты роз. Она считает, что такие цветы должны продолжать жить и радовать людей. На прошлой неделе 40 кустов уже передали спорткомплексу, а на этой неделе довезли и высадили еще 20. Тепличный комплекс готов делиться дальше.

Скоро у бассейна из молодых кустиков разрастется разноцветная аллея — новая точка притяжения и площадка для фотосессий. Генеральный директор спорткомплекса Ольга Гончаренко отмечает, что они радуют не только спортсменов, но и всех жителей близлежащих домов.

Благоустройство идет параллельно с масштабными работами на территории: растапливают лед на Арене им. Лутченко, моют бассейн, облагораживают территорию. А теперь к этим событиям добавился еще один повод для радости: живые цветы, выросшие в Раменском, будут дарить позитив еще много лет.