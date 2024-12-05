Каток откроют в Раменском 7 декабря

Жителей и гостей муниципалитета ждут на открытии катка в городском парке. В день открытия можно будет покататься на коньках с 12:00 до 22:00.

Сказочные персонажи начнут встречать посетителей с 11:00, а с 11:30 до 12:00 они проведут разминку для гостей. С 12:00 начнутся массовые катания. Желающие могут приходить со своими коньками или воспользоваться услугами проката. Вход на каток бесплатный, но необходимо предварительно зарегистрироваться онлайн на сеанс или взять пропуск в билетном павильоне. Бронирование доступно за сутки и в течение получаса после начала сеанса.

А уже со следующего дня, 8 декабря, каток будет работать ежедневно, с 10:00 до 22:00. Для посетителей доступны шесть полуторачасовых сеансов: в 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 20:30.

Для новичков в катании предусмотрены бесплатные помощники фигуриста. В кофейне, расположенной рядом с прокатом коньков, можно согреться горячим чаем или кофе и попробовать различные закуски.

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