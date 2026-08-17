В Раменской больнице педиатрическое отделение сменило местоположение

Педиатрическое отделение Раменской больницы теперь располагается в хирургическом корпусе. Стационар находится на втором этаже, а приемный покой для юных пациентов — на первом, в кабинетах № 122 и № 123.

Заведующая педиатрическим отделением Елена Мавлютова рассказала, что новое расположение позволит врачам оказывать медицинскую помощь детям более качественно и оперативно. В корпусе находятся узкие специалисты — детские хирурги, реаниматологи. Это позволит быстро проводить осмотры и ставить диагнозы, а также назначать лечение.

Отделение имеет соматический профиль. Госпитализация проводится для детей без инфекционной, травматологической или хирургической патологии. Сюда принимают маленьких пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, мочевыводящей системы, аллергическими реакциями и кожными болезнями, генетическими и неврологическими нарушениями. Госпитализация осуществляется как в плановом, так и в экстренном порядке.

Новое расположение отделения важно для оказания неотложной помощи. Теперь специалистам не нужно перемещать ребенка по территории медучреждения. Коллективный осмотр и обследование проводятся внутри одного здания, что значительно экономит время.