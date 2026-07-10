В Раменской больнице хирурги спасли почку подростка после тяжелой травмы

В хирургический корпус Раменской больницы поступил пятнадцатилетний подросток с тяжелой травмой живота. Он жаловался на боли в левой поясничной области.

Врачи провели обследование, которое включало ультразвуковое исследование и компьютерную томографию забрюшинного пространства. После этого медики диагностировали повреждение левой почки и крупную гематому паранефральной клетчатки. Юноше потребовалась экстренная операция.

Хирургическое вмешательство проходило под руководством заведующего урологическим отделением Мергена Борисова. Пациенту повезло: несмотря на то, что он обратился за помощью спустя некоторое время после травмы, врачам удалось сохранить орган. Операция была сложной из-за значительной гематомы около почки, которая затрудняла доступ к органу. Хирургам пришлось удалить эту гематому, чтобы обнаружить место разрыва и провести ушивание дефекта.

«Такие травмы обычно чреваты серьезными последствиями для здоровья и даже опасны для жизни. Благодаря слаженной работе специалистов отделения урологии и детской хирургии нам удалось достичь отличного результата. Мы надеемся на успешное восстановление нашего пациента и полноценное функционирование его почки», — отметил заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.

Сейчас юноша идет на поправку: ему сняли швы, а заживление раны проходит по плану. Пациента выписывают из стационара под наблюдение детских хирургов поликлиники. В дальнейшем подростку предстоит пройти обследование для оценки состояния почки и решения вопроса о необходимости реабилитации.