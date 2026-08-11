В Радумльском лицее-интернате имени Татищева идет капитальный ремонт

В лицее-интернате имени Татищева в деревне Радумля городского округа Солнечногорск продолжается капитальный ремонт. Сейчас подрядчики занимаются благоустройством прилегающей территории и готовят площадку под стадион. Завершить все работы планируют к первому сентября.

По словам представителя подрядной организации, на объекте сейчас выполняются геодезические изыскания и разбивочные работы. Специалисты укладывают песчаное основание, а в ближайшее время начнется монтаж бортовых камней на детских площадках. Затем строители приступят к щебеночному основанию, которое станет базой для резинового покрытия, и займутся асфальтированием.

На сегодняшний день на площадке задействовано четыре единицы техники: грунтовой каток, экскаватор, экскаватор-погрузчик и самосвал. Работают двенадцать человек. Подрядчик надеется до конца недели выйти на этап асфальтирования.

Капитальный ремонт здания лицея также подходит к концу. Обновленное образовательное учреждение с новой спортивной зоной откроет двери для учеников первого сентября.