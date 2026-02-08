В Радумльском кадетском лицее-интернате начнется капитальный ремонт

В городском округе Солнечногорск в Радумльском кадетском лицее-интернате стартуют масштабные преобразования. С 30 декабря 2025 года здесь начнется капитальный ремонт, который полностью преобразит учебное заведение к 30 августа 2026 года.

За первые две недели работ уже удалось многое: по периметру здания возведены строительные леса, готовится ограждение территории. Внутри помещений полностью снята старая штукатурка, строители приступают к реконструкции и обновлению материально-технической базы лицея.

«Сейчас на объекте работает порядка 30 человек, — делится директор лицея Владимир Красин. — Строители будут делать новый фасад, ремонтировать крышу».

На время ремонта для 418 кадетов и учащихся организован учебный процесс на базе четвертой школы в Солнечногорске. Четыре автобуса совершают по два рейса в день, чтобы обеспечить своевременную доставку детей на занятия и обратно в интернат. Первый рейс начинается в 7 утра.

Администрация и педагогический коллектив лицея внимательно следят за ходом работ, чтобы все этапы ремонта были выполнены в срок и с надлежащим качеством. После завершения капитального ремонта воспитанники получат современное, безопасное и комфортное образовательное пространство, соответствующее всем стандартам. Жители Радумли также будут рады обновленному социальному объекту.