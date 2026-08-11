В Радумле завершается проект по оформлению стен лицея-интерната

В лицее-интернате деревни Радумля городского округа Солнечногорск завершается художественный проект «Моя родина, моя история». Художники из мастерской известного живописца Алексея Шилова завершают роспись стен в коридорах здания.

Бригадир Анастасия Глыбовская сообщила, что работы начались в июне. Сначала десять человек занимались резкой по бетону, затем был перерыв на месяц. После этого бригада приступила к покраске и за десять дней практически полностью оформила стены.

Молодые художники использовали технику краскопульта: компрессором задували большие участки, а затем дорабатывали валиком и тонкими кистями. Их метод имитирует старую советскую технику резного бетона, но в более быстром варианте — два слоя рельефа с последующей покраской.

На одной из стен почти готов портрет вратаря «Динамо» Льва Яшина. Это последний этап перед сдачей объекта. В целом роспись стен посвящена истории Солнечногорской земли, Петровской эпохе и кадетам.

Капитальный ремонт самого здания также подходит к концу. Все работы будут завершены к первому сентября, а бригада художников отправится оформлять следующую школу — в Лунево.