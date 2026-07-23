Лицей-интернат в поселке Радумля откроют после капремонта 1 сентября

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Они соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Строители завершают ремонт кровли и фасада, ведут общестроительные и отделочные работы. Также они осуществляют монтаж инженерных систем и благоустройство прилегающей территории.

В ходе капремонта в лицее (2464,8 кв. м) обновят фасад, кровлю, все внутренние помещения, инженерные сети и сантехнику. Кроме того, установят системы безопасности, благоустроят территорию, закупят новую мебель и оборудование.

Откроется обновленный лицей-интернат 1 сентября.