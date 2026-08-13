Очистные сооружения построят в рабочем поселке Обухово к концу 2028 года

В рабочем поселке Обухово городского округа Богородский стартовал первый этап строительства канализационных очистных сооружений. На месте уже работают 23 специалиста и шесть единиц техники: экскаваторы, погрузчики, манипуляторы и самосвалы.

Сейчас специалисты готовят фундамент и строят административно-лабораторный комплекс с системой переработки сточных вод. Они проложили временную дорогу внутри стройплощадки, разрабатывают грунт для котлована и устанавливают крепления для откосов.

Новый комплекс будет обеспечивать эффективную очистку сточных вод до норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения. Объем очистки составит пять тысяч кубов в сутки, а охват населения — 14 тысяч человек.

Все процессы биологической очистки организованы в едином комплексе системы интегрированного биологического реактора. Это позволяет уменьшить площадь сооружений и снизить капитальные и эксплуатационные затраты по сравнению с классическими технологиями. Технология работает стабильно при резких колебаниях нагрузки.

Срок завершения строительства — 31 декабря 2028 года. Новый комплекс повысит качество водоотведения и снизит нагрузку на экологию. Работы идут по государственной программе развития инженерной инфраструктуры.