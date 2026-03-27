В Пушкинском театре прошла экскурсия в рамках акции «Ночь театрального искусства»

В Пушкинском музыкально-драматическом театре состоялась увлекательная экскурсия, организованная в рамках Первой всероссийской акции «Ночь театрального искусства». Посетители смогли познакомиться с устройством театра: их провели от фойе до большой сцены.

Экскурсию проводила краевед Ольга Соловьева. Она рассказывала об истории театральной жизни города Пушкино, становлении местных сценических площадок и самом театре. Особое внимание было уделено истории здания и его архитектурным особенностям.

Затем участники собрались на большой сцене, где экскурсия приняла неожиданный поворот. Участников ждала театрализованная встреча с «призраком». По сюжету персонаж когда-то был деревом, затем стал частью декорации, оказался забыт на чердаке дома культуры и «вернулся к жизни» уже в театре, став его своеобразным хранителем.

Художественный руководитель театра Борис Урецкий рассказал, что в этот день прошло несколько таких экскурсий. Он отметил, что подобный формат в театре уже проводили в рамках тематических акций, а также для делегаций и туристических групп из разных регионов страны.

Борис Урецкий также сообщил, что экскурсии планируют сделать доступными и для жителей округа: их будут проводить перед премьерами, в дни закрытия сезона и перед отдельными спектаклями. Школьники смогут бесплатно посетить экскурсию перед спектаклем при групповом визите по Пушкинской карте.