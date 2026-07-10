Софринский образовательный комплекс в Пушкино откроют после ремонта в сентябре

В поселке Софрино Пушкинского городского округа на улице Полевая, 5, близятся к завершению работы по капитальному ремонту третьего корпуса «Софринского образовательного комплекса». Готовность здания превысила 80%.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы по обновлению социальной инфраструктуры Подмосковья. Это часть национального проекта «Молодежь и дети».

По словам министра строительного комплекса региона Александра Туровского, на объекте трудятся более семидесяти человек и три единицы техники. Рабочие занимаются отделкой помещений: красят стены, кладут плитку на полы, монтируют подвесные потолки, устанавливают инженерные системы и проводят электромонтажные работы. Также идет благоустройство прилегающей территории. Чистовая отделка завершена на 65%, фасадные работы — на 70%.

В здании площадью более четырех тысяч квадратных метров планируется замена всех инженерных коммуникаций, сантехники, окон и дверей. Обновят фасад и кровлю, а для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленное учебное здание планируют 1 сентября 2026 года.