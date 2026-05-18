В Пушкинском музыкально-драматическом театре прошла премьера «Мишкиной каши»

16 и 17 мая в Пушкинском музыкально-драматическом театре состоялась премьера семейной лайт-оперы «Мишкина каша» по рассказам Николая Носова. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Музыка к спектаклю написана композитором Романом Львовым. Постановку создал режиссер Дмитрий Бахталин, а художник-постановщик из Беларуси Лидия Малашенко воплотила на сцене мир фантазий. Танцевальные номера в спектакль добавил хореограф Андрей Максимов.

Главные герои — фантазеры Мишка и Валька, их сыграли Роман Бакке и Антон Майер. Персонажи попадают в череду невероятных приключений, проходя через ситуации, полные юмора и фантазии.

Художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры Подмосковья Борис Урецкий отметил: «„Мишкина каша“ — это не просто детская классика. Это яркое сочетание эпохи советской детской площадки и современного цифрового мира».

Спектакль дарит детям радость, а взрослым — теплые воспоминания о собственном детстве. Постановка создана в рамках программы «Театры малой Родины» проекта «Культура малой Родины».

Очередной показ запланирован на 28 июня.