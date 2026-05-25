В Пушкинском городском округе идет капитальный ремонт учебного корпуса

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Задачи проекта соответствуют целям нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте работают 55 человек, строители завершают демонтажные работы, занимаются общестроительными и отделочными работами, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций, приступили к работам по благоустройству прилегающей территории», — сообщила пресс-служба ведомства.

В здании школы 1957 года постройки площадью 3782 квадратных метра обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование. Кроме того, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Также пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

Открытие обновленного комплекса запланировано на сентябрь 2026 года.