Софринский образовательный комплекс в Пушкино откроют после капремонта в сентябре

На улице Полевая, 5, в поселке Софрино Пушкинского городского округа завершается капитальный ремонт третьего корпуса «Софринского образовательного комплекса». Строительная готовность достигла более 85%, как сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья. Они соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Сейчас строители занимаются чистовой отделкой помещений: окрашивают стены, укладывают плиточное напольное покрытие и монтируют каркасы подвесных потолков. Одновременно ведутся электромонтажные работы и монтаж инженерных систем. Продолжается обновление фасада и благоустройство прилегающей территории. Ежедневно на объекте работают более 70 специалистов и три единицы техники.

В здании образовательного учреждения, построенном в 1970 году и имеющем площадь 4451,9 кв. м, запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей. Также в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленное учебное здание планируют 1 сентября 2026 года.