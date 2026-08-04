Специалисты по работе со школьными лесничествами прошли переподготовку в Пушкино

В учебном центре Всероссийского института повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства в городе Пушкино прошел курс переподготовки специалистов по работе со школьными лесничествами.

Программа включала лекции в очном и дистанционном форматах, выезды в лес для отработки технологических приемов и стажировку в Республике Беларусь. Слушатели изучили основы лесоведения, защиты леса от вредителей и болезней, а также рубки ухода.

Обучение завершилось тестированием знаний и вручением удостоверений о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Государственное управление лесами».

Помощник участкового лесничего филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» Михаил Шовкун поделился впечатлениями: «Программа была очень насыщенной и полезной. Пройденный курс существенно пополнил копилку наших знаний, которые теперь предстоит донести до юннатов при проведении занятий в школьных лесничествах».