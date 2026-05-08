В Пушкино завершается капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек»

В подмосковном городе Пушкино на 3-м Акуловском проезде близится к завершению капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек» образовательного комплекса № 5. Строительная готовность учреждения достигла примерно 80%.

В здании, построенном в 1962 году, строители обновят кровлю, водосточную систему и инженерные сети. Также установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы проводятся во всех групповых помещениях и пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания.

Кроме того, начались работы по благоустройству прилегающей территории. Общая площадь дошкольного отделения составляет 1050,6 квадратных метров.

Капитальный ремонт ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Открыть обновленное здание детского сада планируется в 2026 году.