В Пушкино завершается асфальтирование на Московском проспекте

В городском округе Пушкинский продолжаются работы по благоустройству. На Московском проспекте у дома №20 уже уложили 150 метров свежего асфальта, а у дома №29 асфальтирование еще идет — там появится более 500 метров нового покрытия.

Ход работ лично оценил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич. Вместе с ним выездное совещание провели заместитель главы округа Максим Прибытков и другие представители администрации.

В ходе осмотра были отмечены некоторые недочеты. У дома №20 необходимо выровнять асфальт до одинакового уровня, а у дома №29 — сделать плавный заезд с дороги на тротуар. Замечания уже переданы подрядчикам для исправления.

В этом году в округе запланирован масштабный ремонт. Всего в работе 14 дворов, 7 из них обновляются прямо сейчас. Также приводят в порядок 26 пешеходных маршрутов: пять уже готовы, три на завершающей стадии. По ямочному ремонту запланировано 30 тысяч квадратных метров — выполнено около 30 процентов.

Если темпы сохранятся, все работы планируют завершить к середине лета. Министерство продолжает следить за качеством работ и датами их окончания, информация о которых размещена на информационных щитах.