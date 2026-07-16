В Пушкино заканчивают капитальный ремонт школы

В городе Пушкино в микрорайоне Клязьма к сентябрю 2026 года откроют школу №7 после капитального ремонта. Здание на улице Кольцовской было построено в 1957 году, а сейчас работы завершены более чем на 70%.

Особенностью ремонта стало создание уникального художественного проекта «Моя школа — моя история». Живописцы мастерской Алексея Шилова украшают стены в рекреациях первого, второго и третьего этажей с помощью техники «сграффито».

Техника напоминает процесс стирания защитного слоя на лотерейном билете. По сырой шпатлевке счищают часть верхнего слоя для рельефности, затем грунтуют и раскрашивают. Художник и бригадир работ Илья Смирнов рассказал, что нижний слой тонируют краскопультом, крупные детали прокрашивают валиком, а для мелких используют кисточки.

Роспись выполнена в природных оттенках: бежевом, голубом, белом, розовом. Сюжеты для панно взяты из истории края: отправной точкой стала станция Клязьма образца 1898 года. В росписи также присутствуют храм Спаса Нерукотворного Образа, дачи и дачное общество, силуэты людей в костюмах и рыбаков. Связующим элементом между архитектурой и природой служат орнаменты.

Всего планируется пять панно. Главная цель проекта — рассказать учащимся об истории родного края. Над росписью трудятся пять человек, закончить ее планируют к концу месяца.