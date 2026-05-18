В Пушкино временно ограничат движение по Ярославскому шоссе

На мосту через реку Учу на 32-м километре Ярославского шоссе в сторону Москвы будут менять деформационный шов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

С 19 мая закроют две из четырех полос для проведения работ. Завершить их планируют до 20 июня 2026 года.

Водителям необходимо быть внимательными и следовать указаниям временных дорожных знаков, которые ограничивают скорость и указывают направление объезда. Из-за временного снижения пропускной способности участка трассы рекомендуется заранее планировать маршрут и учитывать возможное увеличение времени в пути. Для минимизации неудобств предлагается воспользоваться пригородными поездами Ярославского направления.