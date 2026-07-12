В Пушкино впервые прошла SUP-гонка «На вираже»

12 июля на городском пляже у жилого комплекса «31 квартал» в Пушкино состоялось уникальное событие — SUP-гонка «На вираже». Более 40 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области в возрасте от 16 лет приняли участие в состязаниях.

Организаторы гонки ставили перед собой цель показать, что сап — это не только отдых, но и профессиональный спорт. Участники разделятся на любителей и профессионалов, чтобы в равных условиях проверить свою силу, скорость и выносливость.

Особенность соревнования заключается в том, что профессионалы выступают на надувных досках, а любители и новички — на жестких и широких. Соорганизатор Алена Либанова объясняет это тем, что молодым спортсменам сложно стоять на досках профи, а профессионалам непривычно кататься на надувных.

Среди участников — чемпионка мира по гонке на сапе Ольга Меркулова из Москвы. Она вышла на старт вместе со своими учениками, чтобы проверить, чему они научились.

Сетка выступлений разделена для мужчин и женщин. Первый этап — отборочный: участники должны преодолеть почти 500 метров вокруг буев с поворотами и разворотами. В финале победителей ждут денежные призы и подарки от спонсоров.